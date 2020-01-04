فايز السراج يحتفل برأس السنة في لندن.. وأحمد موسى: أحلى جهاد.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد وجود فايز السراج في لندن للاحتفال بليلة رأس السنة، تاركا ليبيا بكل مشاكلها وأزماتها.



وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، ساخرا:" السراج راح يجاهد في لندن واحلى جهاد متواجد في لندن".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" السراج لا يهتم بشؤون الدولة الليبية ولا يهتم بشأن الشعب الليبي وسينتقل إلى تركيا ويترك ليبيا تحترق".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" السراج يحتفل براس السنة في لندن كي يقابل قيادات تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في لندن".

