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خبير أمني: مستجدات العصر تفرض علينا مواكبة الظروف واستباق الجريمة

الأحد 05/يناير/2020 - 05:02 ص
تدريبات كلية الشرطة
تدريبات كلية الشرطة
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إبراهيم القادري
قال اللواء إبراهيم الغزاوى الخبير الأمني ، إن مستجدات العصر تفرض على وزارة الداخلية إنها تكون دائما في حالة سعي لمواكبة كل الظروف الجديدة، ولابد أن يكون هناك استباق للجريمة واستباق للمجرم.

وأضاف"ابراهيم الغزاوى"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"الحياة اليوم"المذاع علي قناه"الحياه"،أن التحدي الدائم سواء عن طريق المناهج القانونية والمناهج الشرطية النظرية او المناهج الشرطية العملية بالإضافة إلى العلوم التي تشكل وعي لضابط الشرطة العصرى يعمل على تشكيل وعي الطالب .

وأوضح"ابراهيم الغزاوى"أن ضابط الشرطة العصرى يجب ان يكون قام بدراسة علوم الكمبيوتر واللغات وباقي المهارات الأخرى التي يجب أن يكتسبها الضابط.

وتابع"ابراهيم الغزاوى" أن زيارة الطلاب الى كلية الشرطة اليوم هي نافذة يقوم من خلالها الاطلاع على يوم عمل من بدايته إلى نهايته لطالب الشرطة من خلال رؤيته يمارس التدريبات الرياضية والتدريبات الامنية الشرطية المتخصصة ومعامل اللغات والكمبيوتر وغيرها من التدريبات.

واستكمل"ابراهيم الغزاوى"أن كلية الشرطة تقوم بتثقيف الطلاب على الموضوعات المستحدثة التي تشكل التغير والتطور الدائم لدى الطلاب .
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