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مرأة

نظرا للظروف الاقتصادية .. إليك طريقة عمل الشوربة الكدابة لطعام أشهى

الأحد 05/يناير/2020 - 05:01 ص
طريقة عمل الشوربة
طريقة عمل الشوربة الكدابة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل ،الشوربة الكدابة ،فالشوربة من المكونات الأساسية المستخدمة في طهي العديد من المأكولات مثل الخضروات والمحشي، ولكنها قد لا تكون متوفرة في بعض الأحيان، أو يستغرق تحضيرها وقتا طويلا لذلك تعرفي على أسرع طريقة لعمل الشوربة المكدابة .

كما يمكن تحضير الشوربة الكدابة الموفرة دون دجاج أو لحمة، بخطوات سهلة ووقت قليل.

المكونات:
بصلة
ملعقة سمنة
بهارات (حبهان، مستكة، ورق لورا، عود قرفة)
مكعب مرقة دجاج أو لحم (حسب الرغبة)

خطوات تحضير:
- ابدئي بتشويح البصلة المقطعة صغيرا في ملعقة السمنة، ثم أضيفي الحبهان والمستكة وورق اللورا وعود القرفة إلى البصلة واستمري في تقليبها قليلا حتى تبدأ رائحة البهارات في الظهور.
- وفي الخطوة الأخيرة أضيفي كوبين من الماء واتركي الشوربة حتى تغلي جيدا ثم أضيفي مكعب مرقة الدجاج أو مكعب مرقة اللحم، واتركي الشوربة تغلي جيدا قبل أن ترفعيها من على النار.
بهذه الخطوات البسيطة ستعدين شوربة كدابة بنكهة مليئة بالبهارات ويمكنك استخدامها في تسوية الأرز أو المحشي أو الأنواع المختلفة من الخضروات.
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