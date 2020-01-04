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رياضة

نتائج دور الـ 64 من كأس فرنسا | تأهل موناكو ورين

السبت 04/يناير/2020 - 10:38 م
كأس فرنسا
كأس فرنسا
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عبدالله هشام
حقق فريق موناكو الفوز على منافسه ستاد ريمس أحد أندية دوري القسم الثاني الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس فرنسا .

وبصعوبة شديدة نجح فريق رين في عبور منافسه اميان بعد الفوز بضربات الترجيح بنتية 5-4 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل السلبي

وجاءت نتائج مباريات دور الـ64 من كأس فرنسا كالتالي :

نيور 1-2 جي اس سانت بيرويس
فيرسايلس 1-2 جرانفيل
فابريجيس 0-2 باريس اف سي
جويشين 1-2 كام
افيرون بايوناي اف سي 0-2 نانت
موناكو2-1 ستاد ريمس
تور 2-2 نيم اولمبيك .. فوز تور بضربات الترجيح
لو يورتيل 1-4 ستراسبورج
ستاد برواشين 1-1 جونفرفيل ... فوز ستاد برواشين بضربات الترجيح
رين 0-0 اميان ... فوز رين بضربات التريجح
ريد ستار 2-1 شامبلي
انجيليم 3-1 اف سي تشالون
سان بريقي سان هيلير 1-0 تولوز
يلفور 3-0 مونتسو
اتليتكو مارسيليا 2-1 روديز اقيارون
سابلو اف سي 2-2 باو اف سي ... فوز سابلو بضربات الترجيح
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