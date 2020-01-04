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بسنت فهمي: مصر أصبحت مهيأة بكل قطاعاتها لجذب الاستثمارات الخارجية.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 10:39 م
الاقتصاد المصرى
الاقتصاد المصرى
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إبراهيم القادري
قالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة قامت بعمل مجهود كبير في الاقتصاد المصري خلال 4 سنوات الماضية ولابد من تحرك الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأضافت "بسنت فهمي"خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناه "الحياه"، أن مصر أصبحت مهيأة بكل قطاعاتها من قوانيين وبنية تحتية وطرق وغاز وبترول لجذب الاستثمارات الخارجية ولكن لدينا ظروف صعبه وهي لا تمس مصر لكنها تمس العالم ككل بسبب النزاعات الدولية وهي بالتأكيد تؤثر على جذب الاستثمارات.

وأوضحت "بسنت فهمي" أن مصر لديها بعض المشاكل الصغيرة ومنها مكافحة الفساد والحوكمة ويجب علينا ان نستطيع جذب الاستثمار الخارجي والمحلي بشكل منظور لان الاستثمارات الموجودة ليست مستدامة.

وتابعت بسنت فهمي أن التنمية المستدامة تعتمد على السياحة والصناعة والزراعة وهذا ما نسير به بالفعل لافتا الى اننا سننتهي في مجلس الشعب من قانون تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة قريبا .

واكملت بسنت فهمي أن نصف الشعب المصرى شباب وتقريبا عددهم 50 مليون وهم قاعدة الهرم الاقتصادي لانهم يجب ان يتاهلو ويمولوا ونقوم باعطائهم ورش لأنهم سيكونون بداية قوية جدا في نمو الاقتصاد المصرى.
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