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مرأة

طريقة عمل أرز أوزي بمذاق لا يقاوم ومغذي

الأحد 05/يناير/2020 - 03:01 ص
الأرز الأوزي
الأرز الأوزي
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفي طريقة جديدة لعمل الأرز "وهى طريقة عمل الأرز الأوزي " بشكل جديد وطعم شهي ومغذي يحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم .

مقادير الأرز الأوزي :

نصف كيلو لحمة مفرومة
نصف كيلو أرز بسمتي
نصف كيلو بسلة مسلوقة
سمن
ملح
بهارات مشكلة
نصف كوب فستق ولوز
جلاش سمنة أو زبدة

طريقة تحضير الأرز الأوزي :

* تشوح اللحمة في السمنة على النار

* تضاف البهارات والملح والفلفل الأسود والبسلة المسلوقة

* يشوح الأرز في السمنة أو الزيت وتضاف له التوابل والملح والماء ويترك على النار حتى النضج

* تدهن 3 ورقات جلاش بالسمنة أو الزبدة وتفرد في بولة

* يضاف خليط الأرز ويغلق الجلاش على الحشو

* تدهن وتقلب في صينية فرن

* توضع في الفرن حتى تمام النضج
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