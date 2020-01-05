طريقة عمل أرز أوزي بمذاق لا يقاوم ومغذي

تقدم الشيف زينب مصطفي طريقة جديدة لعمل الأرز "وهى طريقة عمل الأرز الأوزي " بشكل جديد وطعم شهي ومغذي يحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم .



مقادير الأرز الأوزي :



نصف كيلو لحمة مفرومة

نصف كيلو أرز بسمتي

نصف كيلو بسلة مسلوقة

سمن

ملح

بهارات مشكلة

نصف كوب فستق ولوز

جلاش سمنة أو زبدة



طريقة تحضير الأرز الأوزي :



* تشوح اللحمة في السمنة على النار



* تضاف البهارات والملح والفلفل الأسود والبسلة المسلوقة



* يشوح الأرز في السمنة أو الزيت وتضاف له التوابل والملح والماء ويترك على النار حتى النضج



* تدهن 3 ورقات جلاش بالسمنة أو الزبدة وتفرد في بولة



* يضاف خليط الأرز ويغلق الجلاش على الحشو



* تدهن وتقلب في صينية فرن



* توضع في الفرن حتى تمام النضج