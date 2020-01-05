طريقة عمل أرز أوزي بمذاق لا يقاوم ومغذي

تقدم الشيف زينب مصطفي طريقة جديدة لعمل الأرز "وهى طريقة عمل الأرز الأوزي " بشكل جديد وطعم شهي ومغذي يحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم .
مقادير الأرز الأوزي :
نصف كيلو لحمة مفرومة
نصف كيلو أرز بسمتي
نصف كيلو بسلة مسلوقة
سمن
ملح
بهارات مشكلة
نصف كوب فستق ولوز
جلاش سمنة أو زبدة
طريقة تحضير الأرز الأوزي :
* تشوح اللحمة في السمنة على النار
* تضاف البهارات والملح والفلفل الأسود والبسلة المسلوقة
* يشوح الأرز في السمنة أو الزيت وتضاف له التوابل والملح والماء ويترك على النار حتى النضج
* تدهن 3 ورقات جلاش بالسمنة أو الزبدة وتفرد في بولة
* يضاف خليط الأرز ويغلق الجلاش على الحشو
* تدهن وتقلب في صينية فرن
* توضع في الفرن حتى تمام النضج
مقادير الأرز الأوزي :
نصف كيلو لحمة مفرومة
نصف كيلو أرز بسمتي
نصف كيلو بسلة مسلوقة
سمن
ملح
بهارات مشكلة
نصف كوب فستق ولوز
جلاش سمنة أو زبدة
طريقة تحضير الأرز الأوزي :
* تشوح اللحمة في السمنة على النار
* تضاف البهارات والملح والفلفل الأسود والبسلة المسلوقة
* يشوح الأرز في السمنة أو الزيت وتضاف له التوابل والملح والماء ويترك على النار حتى النضج
* تدهن 3 ورقات جلاش بالسمنة أو الزبدة وتفرد في بولة
* يضاف خليط الأرز ويغلق الجلاش على الحشو
* تدهن وتقلب في صينية فرن
* توضع في الفرن حتى تمام النضج