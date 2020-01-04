AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني | إسبانيول يفاجئ برشلونة بهدف مبكر ..فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 10:37 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
Advertisements
حسن العمدة
أحرز دافيد لوبيز سيلفا الهدف الاول لفريقه إسبانيول فى شباك برشلونة ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، علي ملعب باور 8 فى الجولة الـ19 ، ضمن منافسات الدوري الإسباني .

وجاء هدف إسبانيول فى الدقيقة 23 عن طريق سيلفا بعد عرضية من الناحية اليمنى ، لتصل منطقة الجزاء ، ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية ، فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الاول .

يتصدر برشلونة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، بينما يأتي إسبانيول في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

ويُمثل ديربي كتالونيا اليوم، مواجهة بين أهل القمة والقاع، حيث يبحث برشلونة عن الابتعاد بصدارة الليجا، في المقابل يبحث إسبانيول عن طوق ‏النجاة من القاع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يفوز بثنائية على إسبانيول وينتزع صدارة الليجا مؤقتا

ريال سوسيداد يفاجئ برشلونة بهدف مبكر ..فيديو

الدوري الإسباني.. جريزمان يتعادل لـ برشلونة فى شباك ريال سوسييداد..فيديو

الدوري الإسباني | برشلونة يفلت من التأخر فى الشوط الأول أمام ريال سوسيداد

البلدوزر الجديد | مصطفى محمد يتعادل للزمالك أمام طلائع الجيش برأسية قوية

خطأ فادح | طلائع الجيش يسجل الهدف الثاني في شباك الزمالك

ترشيحاتنا

فايز السراج يحتفل برأس السنة في لندن.. وأحمد موسى: أحلى جهاد.. فيديو

إطلالة شتوية.. سهير رمزي بدون حجاب بصحبة زوجها.. شاهد

مفاجأة.. فتاة المنصورة ضحية التحرش تتنازل عن المحضر

انفجار في بغداد وأنباء عن سقوط صاروخ في محيط السفارة الأمريكية

ظهور نادر لبنات تامر حسني مع والدتهما بسمة بوسيل .. صور

أساءت لـ بنات المنصورة .. كيف أنهى الأمن استفزاز لوحة سيارة طالب بالدقهلية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد ..صور

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن