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الغرف السياحية: نقف مع الدولة للحافظ على الأمن القومي المصري

السبت 04/يناير/2020 - 11:14 م
ناصر تركي عضو اتحاد
ناصر تركي عضو اتحاد الغرف السياحية
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هاني حسين
قال ناصر تركي عضو اتحاد الغرف السياحية، إننا نقف مع الدولة المصرية ونحافظ على الأمن القومي المصري.

وأضاف ناصر تركي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "على شركات السياحة تنظيم رحلات سياحية داخل مصر".

وتابع ناصر تركي: "المنتجات المصرية تتميز بالجودة ونحن نقف مع الدولة والأمن القومي، وسنعمل على توعية المصريين المسافرين بأهمية إنفاق أموال السياحة في مصر وليس تركيا".

وتابع ناصر تركي: "تم الترويج إلى تركيا في المنطقة عن طريق المسلسلات التركية ولدينا مشكلة في أننا لم يكن لدينا توعية كاملة بأن أردوغان لديه خطط وأهداف للمنطقة بأكملها ويبعث رسائل عن طريق المسلسلات التركية".

واكمل ناصر تركي: "شركات السياحة التي كانت تنظم رحلات جماعية الى تركيا تبحث عن بديل حاليا"، مضيفا: "غالبية الشعب التركي يرفض سياسات أردوغان".
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