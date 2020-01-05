اليوم.. النطق بالحكم في التحفظ على أموال حسن نافعة

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، بحكمها في قرار منع حسن نافعة من التصرف في أمواله.



ويُواجه "نافعة" اتهامًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.



صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم و معتز مدحت .



كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محامٍ ضده.