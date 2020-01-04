AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

موقف هيئة كبار العلماء بالأزهر من التدخل التركي في ليبيا.. تفاصيل

السبت 04/يناير/2020 - 10:47 م
رد هيئة كبار العلماء
رد هيئة كبار العلماء على التدخل التركي في ليبيا
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
أدان الدكتور صلاح العادلي أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، التصعيد تجاه ليبيا ودعم موقف مصر لحفظ أمن المنطقة.

وقال «صلاح العدلي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، دعا إلى اجتماع طارئ لكل أعضاء الهيئة ليشعروا بالمسئولية.

وأضاف أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن كل أعضاء هيئة كبار العلماء لبوا النداء لأن مصر قلب العروبة والأزهر دوره وطني واضح على مر التاريخ، مؤكدا أن بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر صادق ويأتي تأكيدا على الشعور بالمسؤولية.

وأشار أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن هيئة كبار العلماء أقرت بأن أي تدخل خارجي في ليبيا يعد تهديدا الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أنه لابد من المساندة الوطنية للدولة الليبية ضد العدوان الخارجي.

وأوضح أن البيان أكد أن اي تدخل خارجي على الأراضي الليبية فساد في الأرض ومفسدة لا تؤدي الي تعقيد الاوضاع، منوها إلى أن حكم الشرع في الافساد الارض شديد وينبغي ان يقابل بكل جدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإعلام الرقمي ومداخل الإلحاد.. ندوة بإعلام الأزهر.. الاثنين المقبل

حكم الشرع في أخذ مكافأة على رد الحقوق لأصحابها

هيئة كبار العلماء تستقبل أئمة كردستان العراق المتدربين بمنظمة خريجى الأزهر

الأزهر في أسبوع .. الإمام الأكبر يلتقي بابا الفاتيكان .. مركز الفتوى: الحجاب فرض ونصوص القرآن قطعية الثبوت لا تقبل الاجتهاد .. وأمريكا تعلن دعمها لوثيقة الأخوة الإنسانية

كبار العلماء لوفد أئمة ليبيا: كونوا خير سفراء لرسالة الأزهر

الأزهر في أسبوع.. تحديد موعد المؤتمر العالمي لتجديد الفكر.. كبار العلماء: التجديد صناعة دقيقة لا يقوى عليها إلا الراسخون في العلم.. مراجعة 236 مصحفا بروايات مختلفة خلال 2019

ترشيحاتنا

لإقامة علاقة محرمة.. أماني تضع المنوم لزوجها والعشيق يخنقه| تفاصيل

ابنة سامي العدل تتعرض لحادث سيارة وتدخل المستشفى

موقف هيئة كبار العلماء بالأزهر من التدخل التركي في ليبيا.. تفاصيل

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن

بعد هيفاء وهبي.. نانسي عجرم بـ لون شعر جديد.. شاهد

ظهور نادر لبنات تامر حسني مع والدتهما بسمة بوسيل .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد ..صور

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن