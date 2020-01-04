موقف هيئة كبار العلماء بالأزهر من التدخل التركي في ليبيا.. تفاصيل

أدان الدكتور صلاح العادلي أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، التصعيد تجاه ليبيا ودعم موقف مصر لحفظ أمن المنطقة.



وقال «صلاح العدلي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، دعا إلى اجتماع طارئ لكل أعضاء الهيئة ليشعروا بالمسئولية.



وأضاف أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن كل أعضاء هيئة كبار العلماء لبوا النداء لأن مصر قلب العروبة والأزهر دوره وطني واضح على مر التاريخ، مؤكدا أن بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر صادق ويأتي تأكيدا على الشعور بالمسؤولية.



وأشار أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن هيئة كبار العلماء أقرت بأن أي تدخل خارجي في ليبيا يعد تهديدا الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أنه لابد من المساندة الوطنية للدولة الليبية ضد العدوان الخارجي.



وأوضح أن البيان أكد أن اي تدخل خارجي على الأراضي الليبية فساد في الأرض ومفسدة لا تؤدي الي تعقيد الاوضاع، منوها إلى أن حكم الشرع في الافساد الارض شديد وينبغي ان يقابل بكل جدية.