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حوادث

استكمال أعمال تطوير كوبري 6 أكتوبر وشارع التسعين

الأحد 05/يناير/2020 - 03:03 ص
صورة أرشيفية - كوبرى
صورة أرشيفية - كوبرى
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رامى المهدى - اسلام مقلد
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجد الخدمات المرورية اللازمة بسبب استكمال بعض الأعمال بكوبرى 6 أكتوبر ، وشارع التسعين.

وجاء نص البيان الصادر عن الإدارة أنها عززت من الخدمات المرورية لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين.

واعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 3/1/2020 لمدة ثلاثون يومًا ليلًا فقط من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحًا يوميًا، فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع يكون العمل ليلًا ونهارًا.

ويأتي ذلك فى إطار القيام بتنفيذ مشروع استكمال أعمال التحويلات المرورية لتركيب البواكى المعدنية الخاصة بكوبرى مشاه (مُجمع البنوك ) بشارع التسعين الجنوبى .. ستتم الأعمال على مرحلتين، وذلك على النحو التالى :

المرحلة الأولى: كوبرى مشاة مُجمع البنوك بالاتجاه القادم من كوبرى التسعين تجاه ميدان عبدالمنعم رياض مع تحويل حركة المرور يمينًا شارع 56 فيسارًا شارع عمر بن عبدالعزيز تجاه شارع التسعين الجنوبى مرة أخرى ، على أن يتم تنفيذ الأعمال يوم الجمعة الموافق 3/1/2020 فى مدة زمنية (5) ساعات ليلًا فقط بداية من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 6صباحًا ، على أن يتم رفع كافة المعدات وفتح الطريق أمام حركة المرور فى تمام الساعة 6 صباحًا.

المرحلة الثانية: كوبرى مشاة مُجمع البنوك بالاتجاه القادم من ميدان عبدالمنعم رياض تجاه كوبرى التسعين مع تحويل حركة المرور يمينًا بطريق الخدمة والخروج تجاه شارع التسعين الجنوبى مرة أخرى ، على أن يتم تنفيذ الأعمال يوم السبت الموافق 4/1/2020 فى مدة زمنية (5) ساعات ليلًا فقط بداية من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا ، على أن يتم رفع كافة المعدات وفتح الطريق أمام حركة المرور فى تمام الساعة 6 صباحًا.
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