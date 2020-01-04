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أخبار العالم

الأسطول باتان يغير مساره.. آلاف من قوات المارينز يتجهون إلى الشرق الأوسط

السبت 04/يناير/2020 - 10:42 م
صدى البلد
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رحيم يسري
اتجه الأسطول الأمريكي "باتان" بشكل عاجل من أمام سواحل المغرب العربي باتجاه مناطق الشرق الأوسط، على خلفية مقتل قاسم سليماني بغارة أمريكية صباح الجمعة .

وغيرت الولايات المتحدة الأمريكية مسار الآلاف من قوات المارينز التي كانت متجهة إلى المغرب للمشاركة في مناورات عسكرية نحو الشرق الأوسط على البارجة USS Bataan.

وتحرك الأسطول الأمريكي بعد تلقي أوامر عاجلة لتقديم الدعم لحاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" والتي كانت قد اتجهت الشهر الماضي إلى الخليج العربي، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

فيما أكدت وسائل إعلام مغربية أن مناورات بحرية تجمع المغرب وأمريكا كانت سبب تواجد أسطول "باتان" الأمريكي على سواحل المغرب، من ضمنها سفينة إنزال أمريكية.

وقطع الأسطول الأمريكي المناورات البحرية على عجل بعد العملية الأمريكية التي أودت بسليماني، ليتجه فورا، محملا بمئات الجنود، إلى الخليج لدعم حاملة الطائرات "هاري ترومان".
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