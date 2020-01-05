دفن جثة فرد أمن قتله عديله بالجيزة.. وحبس المتهم 4 أيام

صرحت النيابة العامة بدفن جثة فرد أمن بمستشفي لقى مصرعه بطلق ناري في مشاجرة مع زوج شقيقة زوجته بإمبابة.



وقررت النيابة حبس المتهم "فرد أمن بشركة" ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص بالجيزة.



تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بمنطقة الكيت كات دائرة قسم شرطة إمبابة بين فرد أمن بإحدى المستشفيات، وزوج شقيقة زوجته يعمل فرد أمن بشركة لمعاتبه الثانى للأول لقيامه بالتعدى على زوجته بالضرب لخلافات مالية بينهما.



وتبين من التحريات أن الثاني أطلق عيارًا من طبنجة كانت بحوزته تجاه الأول فأصابه بعيار أسفل العين وأودى بحياته.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته (السلاح النارى المستخدم - طلقتان من ذات العيار) ، وبسؤال شاهدى رؤية أيدا ذلك.