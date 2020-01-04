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شعبة المستوردين تكشف ورقة ضغط كبيرة على أردوغان.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 10:59 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين وعضو اتحاد الغرف التجارية، إنه علينا توعية الشعب المصري بضرورة عدم السفر للسياحة او شراء البضائع من تركيا وعلينا النظر إلى ما حدث في سوريا والخراب الذي خلفته تركيا فيها.

وأضاف أحمد شيحة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا نرغب في أن تكون مصر مماثلة إلى سوريا ولا نرغب في تحكم أردوغان في ثورات مصر".

وأكمل أحمد شيحة: "أردوغان يسعى إلى تنفيذ مخطط معين وأردوغان يدعم داعش والتنظيمات الإرهابية، وعلينا أن نلتف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع أحمد شيحة أن "هناك شركتين كبار مستحوذين على جزء كبير من سوق الملابس في مصر، ولو شعروا بمقاطعة المنتجات التركية وتوقفوا عن الإنتاج ستكون ورقة ضغط كبيرة على أردوغان".
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