عادل الجندى: تعرف على مسار العائلة المقدسة بمصر ...فيديو

قال المهندس عادل الجندى المنسق الوطني لمشروع العائلة المقدسة بمصر،إن رحلة العائلة المقدسة عبارة عن 3 مراحل كما ان العائلة ولدت في بيت لحم وبعدها قاموا برحلة الهروب من الملك هيرودس لأنه جاءته نبوءة ان هناك طفلا سيولد ويأخذ منك الملك وبعدها علم يوسف النجار وهو مرافق السيدة مريم وبعدها لجأوا إلى مصر "لانها ارض أمان وأمن ".
وأضاف "عادل الجندي"خلال لقائه في برنامج"الحياة اليوم"المذاع علي قناه"الحياه"،أن العائلة المقدسة دخلت الحدود المصرية عن طريق رفح وقاموا بالمرور على 6 نقاط أهمها الوصول إلى شرق بورسعيد بمسافة 20 كيلو ومازالت الآثار بها موجودة وتحتوي على واحدة من أقدم 5 كنائس دائرية في العالم.
وأوضح"عادل الجندى"ان العائلة المقدسة توجهت بعد ذلك إلى الدلتا والتي تحتوي على تل بسطا في الشرقية وهناك آثار محطمة بالقرب من بئر المياه .
وتابع"عادل الجندى"ان قدم السيد المسيح توجد آثارها على صخرة متواجدة في كنيسة في كفر الشيخ أيضا بكنيسة سمنود بالغربية.
واستكمل"عادل الجندى"أن العائلة المقدسة توجهت إلى المنطقة الغربية وبالتحديد وادى النطرون وبها اكبر 4 اديرة وبعد ذلك عاد إلى القاهرة وبالتحديد في مسطرد ثم شجرة مريم المعروفة في المطرية وبعدها توجهوا الى الجنوب وهي مصر القديمة وبعدها مروا علي المعادى وبعدها الى المينا وبعدها الى أسيوط .
وأضاف "عادل الجندي"خلال لقائه في برنامج"الحياة اليوم"المذاع علي قناه"الحياه"،أن العائلة المقدسة دخلت الحدود المصرية عن طريق رفح وقاموا بالمرور على 6 نقاط أهمها الوصول إلى شرق بورسعيد بمسافة 20 كيلو ومازالت الآثار بها موجودة وتحتوي على واحدة من أقدم 5 كنائس دائرية في العالم.
وأوضح"عادل الجندى"ان العائلة المقدسة توجهت بعد ذلك إلى الدلتا والتي تحتوي على تل بسطا في الشرقية وهناك آثار محطمة بالقرب من بئر المياه .
وتابع"عادل الجندى"ان قدم السيد المسيح توجد آثارها على صخرة متواجدة في كنيسة في كفر الشيخ أيضا بكنيسة سمنود بالغربية.
واستكمل"عادل الجندى"أن العائلة المقدسة توجهت إلى المنطقة الغربية وبالتحديد وادى النطرون وبها اكبر 4 اديرة وبعد ذلك عاد إلى القاهرة وبالتحديد في مسطرد ثم شجرة مريم المعروفة في المطرية وبعدها توجهوا الى الجنوب وهي مصر القديمة وبعدها مروا علي المعادى وبعدها الى المينا وبعدها الى أسيوط .