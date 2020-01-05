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مرأة

هنفطر إيه انهاردة .. طعمية محشية وجبنة بالطماطم

الأحد 05/يناير/2020 - 09:02 ص
هنفطر ايه أنهاردة
هنفطر ايه أنهاردة ...طعمية محشية وجبنة بالطماطم
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أسماء عبد الحفيظ
هنفطر إيه ؟ تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة.

ووفقا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هى الأهم وإغفالها يصيب الكثيرون بالسمنة وفقدان الطاقة إليك قائمة بوجبة إفطار صحية ومتوازنة


طعمية محشية

المقادير:

عجينة طعمية
بصل مكرمل
بقدونس مفروم
سجق مقطع صغير
شطة
هريسة
كزبرة حب
سمسم

طريقة التحضير:

تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة والسجق والبصل المكرمل ثم تقلى في الزيت وتقدم ويمكن تشكيل الحشوة حسب الرغبة.


الجبنة بالطماطم للشيف هشــام السيـد

المقادير:
جبنة بيضاء
طماطم
نعناع
زيت زيتون
نصف ملعقة زعتر
نصف ملعقة بابريكا

طريقة التحضير:

-اهرسي الجبنة وقطعي الطماطم
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