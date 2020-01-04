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توك شو

تجنبًا لـ الشوشرة.. زهرة فتاة المنصورة ضحية التحرش الجماعى تروى التفاصيل | شاهد

السبت 04/يناير/2020 - 11:00 م
فتاة المنصورة
فتاة المنصورة
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حمزة شعيب
قالت زهرة، ضحية التحرش الجماعي بالمنصورة، والمعروفة إعلامية بفتاة المنصورة، إنها معتادة على السهر بهذا الشارع بالمنصورة، وكان أقصى ما تتعرض له المعاكسات، على حد وصفها.

وتابعت ضحية التحرش بالمنصورة، خلال تصريحات تليفزيونية، :"علمت أن الجناة كانوا من قرى مجاورة لمدينة المنصورة".

وأضافت:" كل أصدقائى وأقاربي دعمونى بقوة وهذا ما جعلنى أتعافى نفسيا بصورة سريعة".

وأوضحت:"لم أرى الجناة الحقيقيين أمام النيابة اليوم وكل الذين رأيتهم اطفال رأيتهم لأول مرة".

ونوهت إلى أن أكثر ما يجبر خاطرها هو أن الدولة لن تترك حقها يذهب هباء وسيكون ردها رادعا تجاه كل من تسول له نفسه التحرش مرة أخرى بأى فتاة.

ولفتت إلى أنها لم تكن تنوى عمل محضر، مردفة:"مكنتش عاوز أعمل محضر تجنبا للشوشرة".
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