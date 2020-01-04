أخبار الرياضة| الأهلي يقيد كهربا.. والزمالك يعاقب فرجاني ساسي.. وأسطورة ليفربول مهتم بـ مصطفى محمد

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
الزمالك يقرر معاقبة التونسي فرجاني ساسي | تفاصيل
قرر مجلس إدارة الكرة بنادي الزمالك معاقبة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك بعد حصوله على إنذار بدون داعٍ في لقاء أسوان الأخير ببطولة الدوري.
كهربا جاهز للعب.. الأهلي يتعهد لـ سعد سمير بسداد مستحقاته كاملة
أنهي النادي الأهلي إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط افيس البرتغالي المنضم حديثًا في قائمته المحلية والأفريقية.
عاجل .. وصول البطاقة الدولية لـ«كهربا».. واللاعب يرتدي القميص 26
وصلت البطاقة الدولية لمحمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي إلى اتحاد الكرة بشكل رسمي قبل قليل، وأصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية.
جمال الغندور يكشف حقيقة إيقاف طارق سامي حكم لقاء الزمالك وأسوان
أكد الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بإيقاف الحكم طارق سامى أو أى حكم آخر.
جيرارد مُصمم على ضم نجم الزمالك
مازال ستيفن جيرارد، المدير الفني لجلاسكو رينجرز الأسكتلندي، مصممًا على استقدام المهاجم الشاب مصطفى محمد نجم الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
الزمالك يقرر معاقبة التونسي فرجاني ساسي | تفاصيل
قرر مجلس إدارة الكرة بنادي الزمالك معاقبة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك بعد حصوله على إنذار بدون داعٍ في لقاء أسوان الأخير ببطولة الدوري.
كهربا جاهز للعب.. الأهلي يتعهد لـ سعد سمير بسداد مستحقاته كاملة
أنهي النادي الأهلي إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط افيس البرتغالي المنضم حديثًا في قائمته المحلية والأفريقية.
عاجل .. وصول البطاقة الدولية لـ«كهربا».. واللاعب يرتدي القميص 26
وصلت البطاقة الدولية لمحمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي إلى اتحاد الكرة بشكل رسمي قبل قليل، وأصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية.
جمال الغندور يكشف حقيقة إيقاف طارق سامي حكم لقاء الزمالك وأسوان
أكد الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بإيقاف الحكم طارق سامى أو أى حكم آخر.
جيرارد مُصمم على ضم نجم الزمالك
مازال ستيفن جيرارد، المدير الفني لجلاسكو رينجرز الأسكتلندي، مصممًا على استقدام المهاجم الشاب مصطفى محمد نجم الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.