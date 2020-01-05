مجلس الدولة فى يوم.. لعدم مساواة الأطباء البيطريين بـ البشريين.. الدستورية تبطل قانون المهن الطبية.. تأجيل طعن شركة سياحة لإلزامها بتقديم عرض شراء أسهم إجبارية

14 مارس.. الحكم في دعوى تنفيذ وثيقة مبادئ سد النهضة

تأجيل دعوى الأقباط لإنقاذهم من المتطرفين بالمنيا‪

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، فيما تضمناه من قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين وغير المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه دون الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين.كما قضت بعدم دستورية قرار وزير الصحة والسكان رقم 575 لسنة 2014 بشأن صرف حافز مناطق نائية للمخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، لعدم نشره فى الجريدة الرسمية.وقضت بسقوط نص المادة (15) من قرار وزارة الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية فى مجال تطبيق نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.كما قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من شركة أديبتيو إنفيستمنتس الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار، للاعتراض على قرار إلزامها بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم الأقلية والتداول الحر بشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية أمريكانا مصر، لجلسة 11 يناير المقبل.واعترض بعض مساهمي الأقلية أمريكانا مصر، على نقل الملكية، وتظلموا من القرار، للحفاظ على حقوقهم، وفي يناير 2019 قررت لجنة التظلمات بالهيئة، إلزام أديبتيو بتقديم عرض شراء إجباري على باقي أسهم رأس المال فورًا، مع مطالبة الشركة بدراسة قيمة عادلة بتحديد سعر السهم خلال أجل لا يجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار.وطعنت شركة إديبيتو من جديد علي هذا القرار لدى لجنة التظلمات، لكن الأخيرة رفضت مزاعم أديبيتو وألزمتها بالسير في إجراءات الشراء الإجباري، وتقدمت أمريكان بعرض رسمي لشراء أسهم أمريكانا بقيمة 3.90 جنيه للسهم، وهو ما قوبل بالرفض من هيئة الرقابة المالية، لعدم مراعاة الدراسة لمعايير التقييم المالي، والمعدة من شركة فينكورب للاستشارات المالية، ووصفت الدراسة بأنها أغفلت أسس تتعلق بمعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالي.فيما قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى التى تطالب بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة للحكم بجلسة 14 مارس المقبل.طالبت الدعوى، إلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند ، حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.وذكرت أن هناك اتفاقية أُبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.وأوضحت الدعوى، أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفي المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل طالما لم يعترض أحدا على مخالفاتها بند ملء المياه.وفى سياق متصل قرّرت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى المطالبة بدعوة مجلس الدفاع الوطني للانعقاد كل ثلاثة أشهر للتدخل السريع لحل أزمة أقباط المنيا، لجلسة 4 أبريل المقبل.وذكرت الدعوى أن قرية دمشاو بمحافظة المنيا شهدت أحداث خطيرة وقعت على الأقباط ومنها التعدى عليهم من قبل متطرفين‪ .‬وأضافت أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد كبير من المتطرفين وتم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وأشارت إلى أنه طبقا للقانون رقم 21 لسنة 2014 تم إنشاء مجلس الدفاع الوطنى ليتبع رئاسة الجمهورية، ويختص بسلامة البلاد ، وتطالب الدعوى بالانعقاد لهذا المجلس كل 3 أشهر‪.‬