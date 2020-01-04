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أثبتوا شجاعتهم.. محمد الباز: المصريون أيدوا قرارات مواجهة التدخل التركي في ليبيا.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 11:23 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي محمد الباز إن كل المصريين بمختلف طبقاتهم أيّدوا القرارات المصرية في مواجهة التدخل التركي في ليبيا.

وأضاف محمد الباز خلال برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن عددًا كبيرًا على السوشيال ميديا يدعم القرارات فيما يخص الأمن القومي، والجميع على قلب رجل واحد ويدعمون الرئيس والنظام المصري، مؤكدًا أن الجبهة الداخلية في مصر بخير.

وأوضح محمد الباز أن المصريين عندما يشعرون بقرب الخطر الكل يُنحّي أي خلافات والجميع يتكاتف ونسير في اتجاه واحد، مُشددًا على أن الشعب المصري لديه القدرة على التفرقة بين الخطر الحقيقي والمُزيّف.

وأشار إلى أن المنصات المعادية حاولت السخرية مما يحدث الآن، وحاولوا يصدروا أن المصريين خائفين من الحرب العالمية الثالثة، مؤكدًا أن هناك رهان لإضعاف الشعب، والمصريين أثبتوا قوتهم وشجاعتهم.

كشف محمد الباز تطورات الأزمة الليبية بعد بعد موافقة البرلمان التركي على غزو طربلس عسكريًا.
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