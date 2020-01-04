اخبار البرلمان| بعد تطبيقه رسميًا.. زيادة المعاش 15% ورفع السن التقاعد في هذا الموعد



نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، ورشة عمل تحت عنوان: "دور الخطاب الديني الوسطى في بناء الشخصية"، بمشاركة وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، ونائبي رئيس الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وعلاء عابد، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، واللواء يحيي عيسوى، أمين لجنة شئون العلاقات الحكومية، والمستشار أحمد فوزى، عضو الأمانة العامة للحزب، وعدد من قيادات الحزب ووزارة الأوقاف.



ترجمة خطبة الجمعة لـ 18 لغة .. إطلاق البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف قريبا نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، ورشة عمل تحت عنوان: "دور الخطاب الديني الوسطى في بناء الشخصية"، بمشاركة وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، ونائبي رئيس الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وعلاء عابد، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، واللواء يحيي عيسوى، أمين لجنة شئون العلاقات الحكومية، والمستشار أحمد فوزى، عضو الأمانة العامة للحزب، وعدد من قيادات الحزب ووزارة الأوقاف.



قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه منذ ما يقرب من 4 سنوات طرح كتابا بعنوان" فى فضاء الثقافة" تطرق إلى أن ضيق الأفق الثقافى من المشاكل، ومطلوب من الأحزاب والجامعات أن تقود الوعى الثقافى للشباب، ولا ينكر أحد أنه حدثت حالة تسطيح ثقافة كبيرة ، واستردادها سيكون من خلال الثقافة أيضا، وهذا ما بدأت الدولة فيه بالفعل خلال السنوات السابقة ومكملة هذا الطريق، وهناك عدد من اللقاءات التى حرصت الوزارة على التوعية من مخاطر المتسيبين، متابعا:" لا نستطيع أن نقضى على التشدد سوى من خلال القضاء على التسيب، ولابد من صحوة العقل فى التفكير والانتقال من ثقافة التلقين لثقافة التفكير".



إثر الأزمة الليبية | حماة الوطن يعلن دعمه للقيادة السياسية لحماية أمن مصر القومي قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه منذ ما يقرب من 4 سنوات طرح كتابا بعنوان" فى فضاء الثقافة" تطرق إلى أن ضيق الأفق الثقافى من المشاكل، ومطلوب من الأحزاب والجامعات أن تقود الوعى الثقافى للشباب، ولا ينكر أحد أنه حدثت حالة تسطيح ثقافة كبيرة ، واستردادها سيكون من خلال الثقافة أيضا، وهذا ما بدأت الدولة فيه بالفعل خلال السنوات السابقة ومكملة هذا الطريق، وهناك عدد من اللقاءات التى حرصت الوزارة على التوعية من مخاطر المتسيبين، متابعا:" لا نستطيع أن نقضى على التشدد سوى من خلال القضاء على التسيب، ولابد من صحوة العقل فى التفكير والانتقال من ثقافة التلقين لثقافة التفكير".



أكد اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ونائب رئيس الحزب، على الدعم الكامل والمساندة للقيادة السياسية فى مواقفها وقراراتها لحماية مصالح الأمن القومي المصرى، جراء الأزمة الليبية وتداعياتها بعد تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في اسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر عام 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.



فرج عامر: الخائن فايز السراج رأس الأفعى فى محاولات أردوغان الفاشلة لغزو ليبيا أكد اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ونائب رئيس الحزب، على الدعم الكامل والمساندة للقيادة السياسية فى مواقفها وقراراتها لحماية مصالح الأمن القومي المصرى، جراء الأزمة الليبية وتداعياتها بعد تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في اسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر عام 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.



أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار البرلمان التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا باطل ومخالف للقانون الدولي.





عبد الحميد كمال يدعو البرلمان لجلسة طارئة ضد تركيا ودعم الأمن القومي المصري



قدم النائب عبد الحميد كمال مساء أمس طلب عاجل الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يطالب فيه بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للرد على القرار المشبوهة للبرلمان التركي للدخول العسكري على الأراضي الليبية ودعم القوات المسلحة المصرية العظيمة فى حماية الأمن القومي المصري ومحاربة الإرهاب.



ضيعتي حق بناتنا | نائبة المنصورة توجه رسالة صادمة لفتاة التحرش بعد تنازلها عن المحضر



موسى مصطفى موسى: ندعم الرئيس السيسي في التعامل مع تطورات الملف الليبي والهجمة التركية



قال المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد إننا نؤكد جميعًا علي عدم مشروعيه الاتفاق الحكومي التركي مع السراج ومخالفته لمقررات المؤتمر الوطني الليبي في العام ٢٠١٥ والذي اناط ابرام الاتفاقيات الدوليه الليبيه بالمجلس الرئاسي الليبي وليس بشخص فايز السراج كما حصر سلطه الموافقه والتصديق للبرلمان الليبي وحده.

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار البرلمان التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا باطل ومخالف للقانون الدولي.قدم النائب عبد الحميد كمال مساء أمس طلب عاجل الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يطالب فيه بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للرد على القرار المشبوهة للبرلمان التركي للدخول العسكري على الأراضي الليبية ودعم القوات المسلحة المصرية العظيمة فى حماية الأمن القومي المصري ومحاربة الإرهاب.قال المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد إننا نؤكد جميعًا علي عدم مشروعيه الاتفاق الحكومي التركي مع السراج ومخالفته لمقررات المؤتمر الوطني الليبي في العام ٢٠١٥ والذي اناط ابرام الاتفاقيات الدوليه الليبيه بالمجلس الرئاسي الليبي وليس بشخص فايز السراج كما حصر سلطه الموافقه والتصديق للبرلمان الليبي وحده.

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 4 يناير.بدأ تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد تطبيقه رسميا فى أول يناير من عام 2020 ، حيث كان ينتظر المصريين تطبيق هذا القانون لما له أهمية كبيرة بالنسبة لهم وما يتضمن من مزايا عديدة لهم تضمن لهم الحصول على حقوقهم بشكل كامل.