AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الباز يكشف العلاقة بين التحرش بفتاة المنصورة ومقتل قاسم سليماني في العراق

السبت 04/يناير/2020 - 11:46 م
الباز يكشف علاقة
الباز يكشف علاقة التحرش بفتاة المنصورة بمقتل قاسم سليماني
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي محمد الباز، إنه كان يتمنى ان تكون أول حلقة يقدمها في العام الجديد مبهجة ومشرقة ومبعثة عن الا الامل،ـ ولكن عام 2020 دخلت دخلة عادل أدهم.

وأضاف محمد الباز خلال برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن هناك عنف سياسي واغتيالات وتأمر على دول وعنف اجتماعي في واقعة تحرش شنيعة، وقضايا فساد في مصلحة الضرائب، متابعا عام 2020 بدأ بـ كوكتيل مزعج.

وأشار محمد الباز إلى أن هناك علاقة بين مصرع قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ، بحادث تحرش فتاة المنصورة يوم ليلة رأس السنة.

وأوضح أن علاقة الامريكان بالمنطقة لا فرق بينها وبين حالة التحرش بفتاة المنصورة، منوها إلى أن هناك حالة تحرش في العالم، أوقات يكون تحرشا سياسيا أو عسكريا أو تحرش شخص بأنثى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز البلد| وفاة مذيعة العربية.. التحرش بـ فتاة المنصورة.. جدول امتحانات أولى ثانوي

المتحرش وأبوه وأمه.. هاني الناظر يدعو لمحاسبة الآباء أولًا

ضبط 7 متهمين في التحرش الجماعى بـ فتاة المنصورة

6 طلاب وماسح أحذية والضحية 20 سنة.. الحقيقة الكاملة في واقعة التحرش بـ فتاة المنصورة

وزير خارجية إيران: أمريكا ستندم على قتل قاسم سليماني

فيديوجراف| مواجهات أمريكا وإيران.. ماذا حدث في العراق خلال أسبوع؟

ترشيحاتنا

طردتها من 8 شهور | والد فتاة التحرش الجماعى بالمنصورة يفجر مفاجأة

محمد الباز يكشف العلاقة بين التحرش بفتاة المنصورة ومقتل قاسم سليماني في العراق

توقعات الأبراج وحظك اليوم 5/1/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

فايز السراج يحتفل برأس السنة في لندن.. وأحمد موسى: أحلى جهاد.. فيديو

مسؤول سوري: 255 مليار دولار أمريكي خسائر سوريا من جراء الحرب

أساءت لـ بنات المنصورة .. كيف أنهى الأمن استفزاز لوحة سيارة طالب بالدقهلية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة سقوط مطربة تونسية شهيرة على خشبة المسرح

الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد ..صور

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور