محمد الباز يكشف العلاقة بين التحرش بفتاة المنصورة ومقتل قاسم سليماني في العراق

قال الإعلامي محمد الباز، إنه كان يتمنى ان تكون أول حلقة يقدمها في العام الجديد مبهجة ومشرقة ومبعثة عن الا الامل،ـ ولكن عام 2020 دخلت دخلة عادل أدهم.





وأضاف محمد الباز خلال برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن هناك عنف سياسي واغتيالات وتأمر على دول وعنف اجتماعي في واقعة تحرش شنيعة، وقضايا فساد في مصلحة الضرائب، متابعا عام 2020 بدأ بـ كوكتيل مزعج.





وأشار محمد الباز إلى أن هناك علاقة بين مصرع قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ، بحادث تحرش فتاة المنصورة يوم ليلة رأس السنة.



