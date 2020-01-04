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ميخائيل أنطون: الدولة قننت أوضاع 1412 كنيسة لجميع الطوائف.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 11:43 م
تقنين 1412 كنيسة
تقنين 1412 كنيسة مصرية
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إبراهيم القادري
قال القس ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس، إن الدولة قامت بتقنين الأوضاع في 1412 كنيسة مصرية في جميع الطوائف كما انه صدر أول أمس قرار رقم 13 من اللجنة الوزارية الخاصة بالتقنيين.

وأضاف " ميخائيل أنطون" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc" المذاع علي قناه"dmc"، أن هناك سرعة من الجهات التنفيذية في تنفيذ تقنين أوضاع الكنائس كما أننا بدأنا العمل منذ صدور القانون في 2016.

وأوضح ميخائيل أنطون أن هناك تعاونا من رئيس الوزراء لتنفيذ الاعمال كما انه يعمل علي ازالة كافة العقبات التي تتوقف في طريقنا. وتابع أن رئيس الوزراء دائما يصدر قرارات و تعليمات بتسهيل الإجراءات ومنها اجراءات الحماية المدنية.

واكمل ميخائيل أنطون أن جميع الأقباط ينتظرون من رئيس الوزراء المزيد من القرارات والمزيد من التسهيلات حتى غلق ملف التقنيين بالكامل.
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