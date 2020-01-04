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مرأة

مكشوف الظهر.. دوللى شاهين تتألق بـ جمبسوت قصير .. شاهد

السبت 04/يناير/2020 - 11:46 م
دوللي شاهين
دوللي شاهين
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة دوللي شاهين مجموعة صور جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها " سنة جديدة سعيدة ٢٠٢٠".

وظهرت الفنانة دوللي شاهين بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت جمبسوت شورت ليكون على شكل التايجر باللون البني والبيچ، ومكشوف الظهر.

وانتعلت الفنانة دوللي شاهين بوت طويلا بكعب باللون الاحمر والشراشيب لاستكمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية استخدمت الماكياچ الصارخ، حيث وضعت احمر الشفاه باللون الأحمر، مع البلاشر والماسكرا.

وارتدت باروكة بالشعر القصير باللون الأحمر وتركته منسدلا دون وضع الاكسسوارات.
مكشوف الظهر.. دوللى شاهين تتألق بـ جمبسوت قصير .. شاهد
مكشوف الظهر.. دوللى شاهين تتألق بـ جمبسوت قصير .. شاهد
مكشوف الظهر.. دوللى شاهين تتألق بـ جمبسوت قصير .. شاهد
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