مكشوف الظهر.. دوللى شاهين تتألق بـ جمبسوت قصير .. شاهد

نشرت الفنانة دوللي شاهين مجموعة صور جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها " سنة جديدة سعيدة ٢٠٢٠".



وظهرت الفنانة دوللي شاهين بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت جمبسوت شورت ليكون على شكل التايجر باللون البني والبيچ، ومكشوف الظهر.



وانتعلت الفنانة دوللي شاهين بوت طويلا بكعب باللون الاحمر والشراشيب لاستكمال إطلالتها.



ومن الناحية الجمالية استخدمت الماكياچ الصارخ، حيث وضعت احمر الشفاه باللون الأحمر، مع البلاشر والماسكرا.



وارتدت باروكة بالشعر القصير باللون الأحمر وتركته منسدلا دون وضع الاكسسوارات.