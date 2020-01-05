نصائح لطلاب 2 ثانوي قبل التعامل مع التابلت أثناء الامتحان

أعلنت إدارة العاشر من رمضان التعليمية ، أنه بمناسبة قرب الامتحانات الالكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي ، فلابد لكل طالب أن يتأكد من جاهزية التابلت الخاص به ، وتفعيله من خلال ربطه بمنظومة التربية والتعليم لأداء الامتحان بطريقة آمنة .



وأهابت إدارة العاشر من رمضان التعليمية في بيان لها ، بالطلاب الذين يواجهون مشكلة في القيام بهذه المهمة ، بسرعة التوجه لاخصائى التطوير التكنولوجي بمدرسته لحل المشكلة والتأكد من تفعيل وجاهزية التابلت لاستقبال الامتحانات ، والتي من المقرر أن تبدأ من يوم السبت القادم الموافق 11 يناير 2020 .



وأفادت رئيس قسم التطوير التكنولوجي بإدارة العاشر من رمضان التعليمية ، بإنه في حالة حدوث أى عطل للتابلت أثناء أداء الامتحان يجب طلب المساعدة من اخصائى التطوير بالمدرسة فورًا .



وقالت : في حالة استمرار العطل يجب يطلب الطالب رفع الأمر للجنة الطواريء بديوان عام الإدارة التعليمية المنعقدة لمتابعة سير عملية الامتحانات ، والمتواصلة مباشرةً بمديرية التربية والتعليم ، لإتخاذ القرار والإجراء المناسب لمصلحة الطالب .



كما أكدت على ضرورة حضور طلاب الصف الثاني الثانوي للمدرسة قبل موعد الامتحان بنصف ساعة للاستعداد للإمتحان والتأكد من جميع الإجراءات اللازمة لأداء الامتحان بشكل آمن وميسر .



ومن جانبها .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه في حالة حدوث أي عطل طارئ بجهاز "التابلت" الخاص بطلاب الصف الثاني الثانوي خلال الامتحان، يحرر الملاحظين محضرًا بالحالة وأسبابها، ضمانًا لحق الطالب.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لن يضار الطالب بأي شكل من الاشكال في حالة تعطل التابلت عن الدخول على منصة الامتحان لاي سبب ، فالوزارة تضع مصلحته نصب عينها ، و يمكن أن يتم عقد امتحان الطالب ورقيًا بعد التأكد من تعطل جهاز التابلت الخاص به عن تشغيل الامتحان من على منصة الامتحان الالكترونية ، أو يتم حساب متوسط الدرجة .



وبالنسبة لتفاصيل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي : فيمتحن الطلاب يوم السبت 11 يناير اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب الثلاثاء 14 يناير 2020 الاحياء بالنسبة لطلاب علمي و الفلسفة بالنسبة لطلاب ادبي من 9: لـ 11 صباحا ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاربعاء 15 يناير 2020 اللغة الاجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا.



ويمتحن الطلاب يوم الخميس 16 يناير 2020 الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .



ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الفيزياء لطلاب العلمي والتاريخ لطلاب الادبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 19 يناير 2020 التطبيقات الرياضية لطلاب العلمي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، ويمتحن طلاب الادبي علم النفس و الاجتماع من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الاربعاء 22 يناير 2020 الكيمياء لطلاب العلمي والجغرافيا لطلاب الأدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا.