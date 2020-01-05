اللواء الغباري: تدريبات القوات البحرية دليل الجاهزية.. فيديو

قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن تدريبات القوات البحرية المصرية السبت في البحر المتوسط جاءت بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي.



وأضاف محمد الغباري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن التدريبات مشروع استراتيجي وشارك فيها كافة عناصر القوات المسلحة بمشاركة القوات الجوية وقوات الصاعقة والمظلات.



وتابع محمد الغباري:" شارك في التدريب طائرات هليكوبتر مضادة للغواصات هناك جدية للتدريب، وعنوان التدريب هو الجاهزية ومستوى التدريب الراقي الذي وصل له عناصر القوات المسلحة".



وأكمل محمد الغباري:" شهدنا عملية بحرية عسكرية شاملة ويظهر جاهزة القوات المسلحة المصرية والتخطيط الإستراتيجي لها".



ولفت محمد الغباري:" لدينا مقدرات اقتصادية في البحر المتوسط نعتمد عليها في الدخل القومي وعلى رأسها حقل ظهر ويجب تأمينها، إضافة إلى تأمين الحدود وكافة الجهات الإستراتيجية".

