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رياضة

الدوري الإسباني | برشلونة يقع فى فخ التعادل مع متذيل الليجا

الأحد 05/يناير/2020 - 12:00 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
وقع فريق برشلونة فى فخ التعادل امام إسبانيول بهدفين لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين، علي ملعب باور 8 فى الجولة الـ19 ، ضمن منافسات الدوري الإسباني .

وافتتح إسبانيول التهديف فى الدقيقة 23 عن طريق سيلفا بعد عرضية من الناحية اليمنى ، لتصل منطقة الجزاء ، ويسددها برأسية قوية ، فتسكن الشباك معلنا الهدف الاول .

وأدرك برشلونة هدف التعادل فى الدقيقة 51 عن طريق سواريز بعد عرضية من جودي ألبا من الناحية اليسري لتصل منطقة الجزاء فيسددها من لمسه واحدة في الشباك.

وأضاف برشلونة الهدف الثاني فى الدقيقة 59 عن طريق فيدال بعد عرضية رائعة من جوردي ألبا لتصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية ليفشل حارس إسبانيول في إخارج الكرة لتسكن شباكه .

وجاء هدف التعادل لفريق إسبانيول فى الدقيقة 88 عن طريق وولي بعد تمريرة رائعة من زميله ليتوغل وينفرد وحيدا ويسددها بقوة فتسكن الشباك .

وبهذه النتيجة يتصدر برشلونة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، متساويا مع ريال مدريد بنفس النقاط مع فارق الاهداف، بينما ارتفع إسبانيول الي النقطة الـ11 فى المركز الأخير.
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