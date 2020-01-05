AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تربية حلوان تنظم مؤتمر اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي للتعليم 26 فبراير

الأحد 05/يناير/2020 - 07:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
تنظم كلية التربية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، المؤتمر الدولي الثاني والعلمى التاسع عشر لكلية التربية بعنوان اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى للتعليم

يرأس المؤتمر الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور إيمان صلاح الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .

ويقدم المؤتمر أفكارا ورؤى حول مستقبل التعليم فى ظل التحول الرقمي واقتصاد المعرفة لخلق تعليم وتعلم يرتقى بشخصية المتعلم ويمكنه من اللحاق بركب  التكنولوجيا، ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الحركة العلمية بين المؤسسات العلمية والجامعات والمراكز البحثية لبناء جيل من الباحثين قادر على التنافس في مجال التمكين الرقمي، والارتقاء بمستوى البحث العلمي خاصة البحوث التطبيقية المرتبطة باقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي في التعليم، و يلقى الضوء على التجارب الدولية والعربية حول التطورات والابتكارات في مجال  اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى .

وتبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة التاسعة يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 ويستمر حتى الخميس  27 فبراير 2020 بقاعة المؤتمرات بكلية السياحة والفنادق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تنظم المؤتمر العلمي الثالث لذوي الإعاقة البصرية.. 27 نوفمبر

جامعة حلوان فى أسبوع.. تنظيم الملتقى السنوى للبحث العلمى.. وآخر للدراسات السياحية.. وتستضيف المحاضر حسام هيكل

المؤتمر الدولي السابع لتربية نوعية القاهرة.. فبراير المقبل

جامعة حلوان تنظم المؤتمر العلمي الثالث لذوي الإعاقة البصرية الأربعاء المقبل

افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لذوي الإعاقة البصرية بجامعة حلوان

جامعة حلوان تنظم آخر فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لذوي الإعاقة البصرية

ترشيحاتنا

رد ناري من الأهلي على اتحاد الكرة بعد التهديد بإيقاف قيد كهربا

دنيا سمير غانم تتألق ببدلة سوداء لامعة.. شاهد

مصدر بـ الأهلي: اتحاد الكرة يختلق مشاكل غير مبررة لإيقاف قيد كهربا

نجم الزمالك السابق يكشف كواليس توقيع شيكابالا للأهلي .. فيديو

الإخواني طارق السويدان يعترف: دربت 70 ألف شاب لنشر التجربة التركية.. فيديو

زعيمة النواب الأمريكي: ترامب أخطر الكونجرس بالحرب.. ومواجهة إيران تهدد الجميع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يتشكل الجن في صورة إنسان؟.. إمام مسجد قباء يحسم الجدل

بالتزامن مع مقتل سليماني.. أوباما يلقي بنفسه وسط أسماك القرش.. فيديو وصور

نزعت حجابها وحاولت خنقها.. أمريكية تعتدي بوحشية على فتاة سعودية