أنا مصرية مش مغربية.. فتاة المنصورة تفجر مفاجأة عن واقعة التحرش بها.. فيديو

روت مي ضحية التحرش في المنصورة، تفاصيل واقعة التحرش بها وصديقتها في ليلة رأس السنة، قائلة:" كنا خارجين أنا وصاحبتي عشان نحتفل وركبنا تاكسي من أمام المنزل وكانت المنصورة مزدحمة ونزلنا من التاكسي كي نصل إلى المكان الذي نريده".



وقالت مي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"، :" فوجئنا بـ شلة شباب تسير خلفنا وقام الشباب بتصويرنا بالموبايلات وحدثت مشاجرة بين شباب يرفض قيام شباب اخرين بتصويرنا بـ الموبايلات".



وأضافت مي: "دخلنا محل موبايلات للاحتماء من الشباب وبدأ عدد الشباب يزيد في الخارج وطردنا صاحب المحل كي لا يحدث مشاكل لديه، ودخلنا عمارة بها مركز تجميل كي يحمينا من الشباب المتواجد في الخارج".



وتابعت مي: "اتصلت بالشرطة وابلغوني انهم سوف يحضرون، واتصلت بأصدقاء لي وقاموا بإخراجي وركبت السيارة ومشيت، ولما صاحبتي اتجهت لركوب السيارة تم اعتراضها كما ظهر في الفيديو".



وأردفت مي: "6 شباب حموني وركبوني العربية ومشيت، وإحنا مصريين من المنصورة ومفيش حد فينا روسي ولا مغربي"، مضيفة:" لم نتنازل عن المحضر والمتهمين الذين وجدناهم في النيابة كانوا اطفال ولكن المتهجمين علينا كانوا بلطجية وشباب بالغين، ولم نتلقى أموال لتغيير اقوالنا".