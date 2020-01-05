أحمد أبو حليمة: أعبر عن مشاعري تجاه أطفال فلسطين بالعزف.. فيديو

قال أحمد أبو حليمة العازف،:إنني منذ شهرين قمت بفتح الفيس بوك وبعدها وجدت منشور يتحدث عن أطفال فلسطين وعن اعتقالهم وبعدها قمت بفتح اليوتيوب لتحري من حقيقة الأطفال الفلسطينيين وبالفعل وجدت انتهاكات الاحتلال لهم .
وأضاف" أحمد أبو حليمة"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"90دقيقة"المذاع على قناة"المحور"،أن أقرب شيء لدى للتعبير هي الكمنجة لأنها تواسيني بـ احزاني وافراحي وبعدها قررت ان اعزف شىء يصل إلى الناس دون كلام وهو تعبير عن مشاعري تجاه أطفال فلسطين .
وأوضح" أحمد ابو حليمة"أن هذا المقطع الموسيقي استغرق مني 4 ايام حتي اقوم بعزفة بهذا الشكل كما انني كنت أقوم بالبكاء عند العزف حتى انتهيت منه .
وتابع:أنني قمت بجلب صور من على الانترنت وقمت بتركيبها مع المقطوعة الموسيقية وعند عمل مونتاج للفيديو جاءت لحظة بكائى فرفضت أن احذفها لانها بطبيعتها وليست مصطنعة وبعدها قمت برفع الفيديو علي الانترنت منذ 5 ايام وحظي الفيديو بمشاركة العديد من الناس.
واستكمل" أحمد أبو حليمة"أن احد الأصدقاء قام بالاتصال بى وفاجأني بقوله إن هذا الفيديو أذيع على قناة الشرق وبعدها غمرتني الفرحة لانني لا اعلم ما هذه القناة ولكني فرحت بسبب ان العزف انتشر ووصل الي اغلب الناس وبعدها علمت ان هذه القناه معادية للدولة المصرية ولم اكن ما الذى يتوجب عليا فعله وأصابتني حالة من الخوف والرعب الشديد والاستياء تجاه هذا .
وأضاف" أحمد أبو حليمة"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"90دقيقة"المذاع على قناة"المحور"،أن أقرب شيء لدى للتعبير هي الكمنجة لأنها تواسيني بـ احزاني وافراحي وبعدها قررت ان اعزف شىء يصل إلى الناس دون كلام وهو تعبير عن مشاعري تجاه أطفال فلسطين .
وأوضح" أحمد ابو حليمة"أن هذا المقطع الموسيقي استغرق مني 4 ايام حتي اقوم بعزفة بهذا الشكل كما انني كنت أقوم بالبكاء عند العزف حتى انتهيت منه .
وتابع:أنني قمت بجلب صور من على الانترنت وقمت بتركيبها مع المقطوعة الموسيقية وعند عمل مونتاج للفيديو جاءت لحظة بكائى فرفضت أن احذفها لانها بطبيعتها وليست مصطنعة وبعدها قمت برفع الفيديو علي الانترنت منذ 5 ايام وحظي الفيديو بمشاركة العديد من الناس.
واستكمل" أحمد أبو حليمة"أن احد الأصدقاء قام بالاتصال بى وفاجأني بقوله إن هذا الفيديو أذيع على قناة الشرق وبعدها غمرتني الفرحة لانني لا اعلم ما هذه القناة ولكني فرحت بسبب ان العزف انتشر ووصل الي اغلب الناس وبعدها علمت ان هذه القناه معادية للدولة المصرية ولم اكن ما الذى يتوجب عليا فعله وأصابتني حالة من الخوف والرعب الشديد والاستياء تجاه هذا .