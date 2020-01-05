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مرأة

لا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك.. نصائح علم الأبراج لمواليد 5 يناير

الأحد 05/يناير/2020 - 06:08 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تقدم حبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك ، نصحية الأبراج لمواليد 5 يناير وماذا يقول تاريخ ميلاهم عنهم.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 5 يناير فإن ذلك يعني أن لديك حسا جماليا وتملك قدرة على التفاوض.. أنت أيضا موهوب في مجال الأعمال، وسلاحك هو يقظتك الذهنية.

نصيحة:

هذا العام، بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.
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