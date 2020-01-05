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حقيقة اعتراض اليونسكو على نقل 4 من تماثيل كباش الأقصر إلى التحرير

الأحد 05/يناير/2020 - 03:56 ص
تماثيل كباش
تماثيل كباش
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف الإعلامي محمد الباز حقيقة اعتراض اليونسكو على نقل 4 من تماثيل الكباش الأقصر إلى ميدان التحرير ضمن خطة تطوير الميدان.

وقال محمد الباز خلال برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» إن هذه الأخبار استندت إلى وثيقة من الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، موضحا أن اليونسكو خاطب وزير الآثار وأبدوا اعتراضهم حفاظا على تماثيل الكباش.

وأضاف محمد الباز أن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي التابع لـ اليونسكو أرسل بعد الخطاب الأول بثلاثة أيام خطابا آخر، يؤكد الموافقة بنقل تماثيل الكباش إلي التحرير، متسائلا: أي من الوثيقتين هي الأصح الأولى أم الثانية.

وطالب محمد الباز وزير الآثار بالرد على الخطابين واي فيهم الاصح، مؤكدا أن اليونسكو ليس له علاقة بنقل تماثيل الكباش الي التحرير، لأن المنظمة ليس لها صفة قانونية، وهذا نوع من التضليل الذي يقع فيه الإعلام وكثير من الناس.

وعلى جانب آخر من البرنامج، أشار محمد الباز إلى أن أكاديمية الشرطة تستقبل طلبة كليات الحقوق بالجامعات الحكومية والخاصة لتعريفهم بدورها في تأهيل ضباط شرطة عصري.

وأوضح محمد الباز كل طالب تخرج من كلية الشرطة فهو مشروع شهيد، مضيفا «ربنا يعينكم ويوفقكم في خطواتكم».
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