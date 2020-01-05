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محافظات

افتتاح مقر حزب مستقبل وطن بحى الضواحى في بورسعيد

الأحد 05/يناير/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شهد حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، السبت، افتتاح مقر أمانة قسم الضواحي، احدث مقرات الحزب بمحافظة بورسعيد بحضور عادل اللمعى أمين حزب مستقبل وطن يصاحبه سعد محمد عرفات أمين قسم الضواحى وأعضاء هيئة القسم ،أعضاء هيئة مكتب المحافظة ، بالإضافة إلى قيادات أقسام الحزب المختلفة. وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتفقد عادل اللمعى ، عقب الافتتاح، مقر الحزب الجديد، وأشاد بالتجهيزات الخاصة بمقر أمانة الحزب ، حيث اشتملت على قاعة اجتماعات كبرى، ومكاتب لأمناء القسم ، ومكتب لخدمة المواطنين ومكتب لشئون العضوية والدعم الفنى وتم تجهيز المقر بأرقى درجات لخدمة المواطنين، بما يتناسب مع إسم حزب مستقبل وطن.

وعقب الافتتاح عقد اللمعى اجتماعا تنظيميا مع قيادات الحزب، لبحث عدد من الملفات والقضايا المجتمعية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، و التأكيد على ضرورة التواجد بالشارع، و الاستمرار فى تفعيل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الفئات الأكثر احتياجا.
افتتاح مقر حزب مستقبل وطن بحى الضواحى في بورسعيد
افتتاح مقر حزب مستقبل وطن بحى الضواحى في بورسعيد
افتتاح مقر حزب مستقبل وطن بحى الضواحى في بورسعيد
افتتاح مقر حزب مستقبل وطن بحى الضواحى في بورسعيد
افتتاح مقر حزب مستقبل وطن بحى الضواحى في بورسعيد
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