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تعليم

تعرف على كيفية الالتحاق ببرنامج جامعة الطفل التابع لأكاديمية البحث العلمي

الأحد 05/يناير/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
استطاعت مبادرة جامعة الطفل تحقيق نجاح كبير خلال السنوات الماضية مما يتيح الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي، ويؤهلهم على الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية.

لذا نقدم لكم كيفية اللحاق اطفالكم ببرنامج جامعة الطفل:


* الدخول على موقع جامعة الطفل الالكتروني: http://childuni.asrt.sci.eg/

* اختيار تسجيل جديد، وذلك في حالة أنه لم يكن لديك حساب من قبل على موقع جامعة الطفل

* يقدم كل ولي أمر لأطفاله عبر حساب مسجل على الموقع، واسم المستخدم هو الرقم القومي الخاص بولي الأمر وكلمة المرور للحسابات القديمة هي نفس الرقم القومي لولي الأمر.

* جميع البيانات المطلوبة للتسجيل بجامعة الطفل موجودة في شهادة الرقم القومي للطفل وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وأيضًا اسم المدرسة ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني لولي الأمر والطفل.

ويساعد البرنامج الاطفال على اكتساب رؤية عميقة خاصة بالحياة الجامعية عبر ملفات الفيديو والصور الفوتوغرافية والحقائق المثيرة الخاصة بالجامعات المصرية المختلفة والعديدة من إنجازاتها، بالإضافة إلى القدرة على توضيح المفاهيم الخاصة، والتفوق في المعارف والمهارات الجوهرية، والمشاركة الفعالة في حل المشاكل وأداء يتسم بالجودة المرتفعة.
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