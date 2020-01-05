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أخبار العالم

هددوا بقتل المسلمين.. مجهولون يخربون واجهة مسجد في التشيك

الأحد 05/يناير/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت الشرطة التشيكية، اليوم، أن مجهولين خربوا واجهة مسجد في برنو، والتي تعد ثاني أكبر مدن تشيكيا جنوب شرقي البلاد، بكتابات هددوا فيها بقتل مسلمين.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية بوهوميل مالاسيك - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - "نحقق في قضية تخريب الأملاك هذه"، مشيرا إلى أن من قام بهذه العملية يواجه في حال إدانته عقوبة الحبس عاما واحدا.

من جانبه، قال مدير الأوقاف الإسلامية في تشيكيا حسن الراوي "نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، باعتباره تهديدا مباشرا"، مشيرا إلى أن "هذا ليس نداء من مجهول على شبكة الإنترنت"، مضيفا "علينا أن ننظر إلى هذا الأمر في ضوء الاعتداءات التي طالت المساجد في العالم، علاوة على أجواء الاضطهاد في الجمهورية التشيكية".

جدير بالذكر أن مجهولين كتبوا بالتشيكية على الجدار الخارجي للمسجد "لا تنشروا الإسلام في الجمهورية التشيكية! وإلا سنقتلكم".
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