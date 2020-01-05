الحكومة: نسبة الإنجاز في مشروعات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية 88%.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في الفترة المقبلة للتأكد من سير أعمال الإنشاء في العاصمة الإدارية.



وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة" على قناة " إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء بدأ بزيارة الحي الحكومي المقام على مساحة 150 فدان ويضم مباني لـ 34 وزارة واطمأن على سير العمل ومعدلات الإنجاز.



وتابع نادر سعد: "رئيس الوزراء انتقل إلى عدة أماكن في العاصمة الإدارية وابرزها مدينة الفنون والثقافة المقامة على مساحة 130 فدان وتعتبر الأكبر في العالم وزار حي المال والأعمال ومنطقة تشييد أعلى برج في أفريقيا".



وأضاف: "وجه رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات في العاصمة والأمور تسير وفق المعدل المخطط له".



واردف نادر سعد: "كما كلف رئيس الوزراء بالحفاظ على جودة الإنشاءات وكفاءة العمل"، مشيرا إلى أن نسب الإنجاز في المشروعات المنفذة في العاصمة الإدارية بـ الحي الحكومي ما بين 71 - 88%".

