منتخب النسائية يبدأ الاستعداد للمغرب في تصفيات كأس العالم

أدى المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة مرانه في اليوم الأول من المعسكر المغلق والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة المغرب يوم 17 يناير الجاري في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم



استمر المران لمدة ساعة ونصف الساعة تحت قيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني، وشارك فيه اللاعبات: فرح سمير و حبيبة خالد والهام هاني وندا عماد و ايمان حسن ودانا ندي وهنا وجيه ويارا ياسر وهدي شكري و إسراء فرج وامل ناصر وندى إبراهيم ومروة طلعت وسيلينا صاروفيم وليلي شريف وليلي زاهر ونادية رمضان ورنا هشام ونازلي رمضان ونادين الشافعي وندى خالد وجيدا المستكاوي.



بينما غابت كل من : بسمة محمد وشروق ابراهيم ونادين غازي وملك تامر وملك شوكت لظروف الدراسة والامتحانات



وعقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على الكرة النسائية جلسة مع الجهاز الفني واللاعبات حيث أكدت علي أهمية التركيز في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الحلم الذي يسعين إليه ليكن أول جيل يصل لكأس العالم في الكرة النسائية