أكاديمية الشرطة: الشراكة المجتمعة مع المواطنين فى غاية الأهمية

قال اللواء شوقى صلاح، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، إن التقارب بين الشعب والشرطة فى غاية الأهمية.



وتابع شوقى صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة المحور: "الشراكة المجتمعة لها أهمية كبيرة فى كل دول العالم، ونحاول تنفيذ ذلك من خلال استقبال طلبة كليات الحقوق.



وأضاف: "تفهم المواطنين وتقاربهم من الشرطة يساعدنا على القيام بعملنا على أكمل وجه.. وزارة الداخلية تقدم تجربة جديدة، من خلال استقبال طلبة كليات الحقوق للدراسة بكلية الشرطة".