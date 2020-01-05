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شاهد.. من هو قاسم سليماني وكيف تحول لأسطورة إيرانية

الأحد 05/يناير/2020 - 06:16 ص
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي محمد الباز، إن قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يشغل المنصب منذ عام 1998، موضحا أن أمريكا استهدفته في قصف موكبه في مطار بغداد الدولي.

وأضاف محمد الباز خلال برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن قاسم سليماني ليس مجرد فرض ولكنه، بالنسبة لإيران وحزب الله وحماس وكل من يحمل شعار المقاومة بالنسبة لهم بطل قومي، وعند الشعوب في العراق وسوريا واليمن قاتل وتسبب في قتل عدد كبير من الشعوب.

وأوضح أن عدد كبير من الناس بكوا بكاء شديد حزنا على مقتل قاسم سليماني، وأخر كان سعيد وشفى صدرهم بعد الإعلان عن مقتله، لافتا إلى أن سليماني كان يتجول بين الدول بشكل عادي جدا لأن منصبه  كان  أكبر من جنرال عسكري خاصة أنه المفكر الاستراتيجي لإيران.

وأشار محمد الباز إلى أنه يتم حاليا تحويل قاسم سليماني الي رمز للمقاومة والحرب والانتقام، منوها إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي بكي بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد ويتوعد بانتقام قاس.
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