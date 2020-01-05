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آلية لدقة حساب الاستهلاك.. الكهرباء: العداد الكودى في المباني غير المرخصة لا يقنن وضعها

الأحد 05/يناير/2020 - 04:29 ص
العداد الكودي
العداد الكودي
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هاني حسين
قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن القانون يجرم الحصول على تيار كهربائي بطريقة غير مشروعة، مؤكدا أن سرقة التيار تصل العقوبة فيها إلى الحبس والغرامة الكبيرة.

وأضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، أنه فور رصد أي حالة سرقة للتيار الكهربائي يتم تحرير محضر ضد المخالف ويتم عرض الأمر على النيابة العامة.

وتابع أيمن حمزة:" يتم التصالح بدفع غرامة كبيرة ويتم تحديد مبلغ تقديري يمكن ان يكون أقل أو أكثر من الإستهلاك للتصالح في سرقة التيار الكهربائي وهذا هو نظام الممارسة".

وأردف أيمن حمزة: "الممارسة تكون في المباني المخالفة التي لا تحصل على تصريح بالبناء"، مضيفا: "نعاني من سرقة التيار الكهربائي الذي يؤثر على الشبكة ويسبب خسائر مادية كبيرة".

واستطرد أيمن حمزة: "مجلس الوزراء صاحب الحق في إصدار الموافقة على تركيب العداد الكودى برقم في المباني غير المرخصة ولا يقنن وضع الوحدة ولكن العداد الكودي آلية لدقة حساب الإستهلاك الكهربائي".
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