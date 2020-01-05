البابا تواضروس يستقبل وفد الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، على رأس وفد يضم قساوسة من الطائفة، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، لتهنئة البطريرك بعيد الميلاد المجيد.



ووصل وفد الإنجيلية إلى المقر البابوي، يتقدمه القس أندريه زكي رئيس الطائفة، وكان في استقباله البابا تواضروس، وعدد من اساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الارثوذكسية.



وتستعد الطائفة الإنجيلية في مصر، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد برئاسة الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، في السادسة والنصف مساء الاحد، بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.



يبدأ موكب الدخول في السابعة مساء، ثم صلاة افتتاحية وتقديم مجموعة من الترانيم من فريق الترنيم بالكنيسة، ثم كلمة القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة، وكلمة الاحتفال يليقها الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية.



وانتهت الطائفة الإنجيلية من توزيع دعوات حضور احتفالات الميلاد، ومن المقرر أن يحضر مندوب عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس البرلمان، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، ومندوبين من الكنائس الأخرى، واعلاميين وصحفيين، وكبار رجال الدولة.