الباز: استدعاء الحسين في مشهد مقتل سليماني استخدام للدين في المعركة.. فيديو

عرض الإعلامي محمد الباز خلال برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور» صورة متداولة لقاسم سليماني ويحتضنه سيدنا الحسين، من خلال صورة روجها الشيعة بعد وفاته.



وعلق محمد الباز قائلا: "تحويل قاسم سليماني إلى أٍسطورة بعد انتشار صورة الحسين يحتضنه، دليل علي استخدام الدين في المعركة السياسية".



وقال محمد الباز: «استدعاء الحسين في هذا المشهد استخدام للدين في المعركة».



وأشار محمد الباز، إلى أن قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يشغل المنصب منذ عام 1998، وهو ليس مجرد فرد ولكنه بالنسبة لإيران وحزب الله وحماس بطل قومي، وعند الشعوب في العراق وسوريا واليمن قاتل.



وأوضح أن عددا كبيرا من الناس بكوا بكاء شديدا حزنا على مقتل قاسم سليماني، وأخر كان سعيد وشفى صدره بعد الإعلان عن مقتله، لافتا إلى أن سليماني كان يتجول بين الدول بشكل عادي جدا لأن منصبه أكبر من جنرال عسكري خاصة أنه المفكر الاستراتيجي لإيران.



ولفت محمد الباز إلى أنه يتم حاليا تحويل قاسم سليماني الي رمز للمقاومة والحرب والانتقام، منوها إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي بكي بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد ويتوعد بانتقام قاس.