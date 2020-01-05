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فن

احتفالا بعيد ميلادها.. أحمد فهمي يوجه رسالة رومانسية لـ هنا الزاهد

الأحد 05/يناير/2020 - 02:45 ص
احمد فهمي و هنا الزاهد
احمد فهمي و هنا الزاهد
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مصطفى كرم
هنأ أحمد فهمي، زوجته هنا الزاهد بعيد ميلادها ال25 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد فهمي صورة له مع هنا الزاهد احتفالا بعيد ميلادها وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانتي احلي حاجة في حياتي".

وردت هنا الزاهد على تعليق زوجها أحمد فهمي قائلة: "وانت كل حياتي ربنا يخليك ليا".

وكان آخر أعمال أحمد فهمى الاشتراك مع هنا الزاهد في مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".

مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.
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