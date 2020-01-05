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أخبار البلد

الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد بـ قصر الدوبارة

الأحد 05/يناير/2020 - 03:38 ص
صدى البلد
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سامح سلام
يترأس الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الاحتفال الرسمي الذى تقيمه الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الأحد بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بشارع الشيخ ريحان بميدان التحرير.

يشارك في الاحتفال مجموعة من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والدبلوماسيين والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، بحضور الدكتور القس سامح موريس راعى كنيسة قصر الدوبارة، وقيادات الطائفة الإنجيلية وفريق ترنيم الكنيسة.

ومن المقرر أن يبدأ الاستقبال الرسمي بصالون الكنيسة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على أن يبدأ موكب الدخول في تمام السابعة مساء والذى يتقدمه الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية.

ويتضمن برنامج الاحتفالية صلاة افتتاحية وتقديم مجموعة من الترانيم من فريق الترانيم بالكنيسة، ويعقبها كلمة للقس سامح موريس راعى كنيسة قصر الدوبارة، ويليها كلمة الاحتفال للدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، فيما يقدم بعدها مجموعة من الترانيم من خلال فريق الكورال الخاص بالكنيسة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل اليوم، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، على رأس وفد يضم قساوسة من الطائفة، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.
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