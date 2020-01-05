البرلمان الليبي: إجراءات مشددة تجاه من خان البلاد بعد تحرير طرابلس.. فيديو

قال عبد الله بلحيق المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن تدخل القوات التركية لدعم حكومة السراج اعتبره البرلمان الليبي خيانة عظمي وتفريط في سيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مؤكدا أنه عندما يتم تحرير العاصمة طرابلس سيتم اتخاذ الاجراءات القضائية والقانونية تجاه كل من ساهم في هذه الاتفاقية .



وأضاف عبد الله بلحيق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc"المذاع علي قناه"dmc"، أن التدخل التركي في ليبيا المراد منه عودة الاستعمار العثماني لليبيا وتهديد سلامة اراضيها، وعاجلا ام اجلا سيقدم هؤلاء للقضاء لينالوا عقابهم على ما قاموا به تجاه الشعب الليبي.



وأوضح" عبد الله بلحيق" أن ما يطالب به مجلس النواب هو أن يعي المجتمع الدولي وكل دول الجوار ماقاموا به تجاه ليبيا بفرض السراج وحكومته على الشعب الليبي، وعدم اعترافهم بالسلطة المرشحة والمنتخبة من الشعب الليبي.



وتابع" عبد الله بلحيق" أن المجتمع الدولي لم يقتنع ان حكومة السراج لم تأخذ تكليف من الشعب الليبي ولم يلقي السراج اليمين ايضا امام مجلس النواب.



واستكمل" عبد الله بلحيق" أنه لا يوجد في العالم رئيس وزراء أو وزراء يقومون بالعمل دون ان يحلفوا اليمين.

