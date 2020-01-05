البرلمان الليبي: الشعب بدأ في التسجيل بقوائم الجهاد ضد الغزو التركي

قال عبد الحميد صافي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن جلسة البرلمان الليبي أمس السبت تاريخية، لأنه تم اتخاذ قرارات مهمة وتاريخية فيها.



وأضاف عبد الحميد صافي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي":" أصدر البرلمان قرارات بعدم الاعتراف باتفاقية أردوغان والسراج وإلغائها، وإحالة السراج ووزير خارجيته وداخليته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى".



وتابع عبد الحميد صافي:" كما صدر قرار بدعم كل تحركات القائد العام للقوات المسلحة الليبية سواء كانت سياسية او أمنية وعسكرية".



وأردف عبد الحميد صافي: "البرلمان الليبي يطالب بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك كي تنال ليبيا سيادتها، وتم تفويض القوات المسلحة بإغلاق كل المجالات البرية والبحرية والجوية التي تسيطر عليها المليشيات بشكل كامل ".



وأردف عبد الحميد صافي: "بدأ الشعب الليبي في تسجيل أسمائهم في قوائم الجهاد ضد الغزو التركي على ليبيا".

