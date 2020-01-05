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أخبار العالم

السعودية تدخل على خط الأزمة.. ماذا قال بن سلمان لـ عبد المهدي؟

الأحد 05/يناير/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
دخلت المملكة العربية السعودية على خط المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران التي اندلعت في العراق.

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وشدد بن سلمان على بذل الجهود لتحقيق التهدئة، وأكد حرص المملكة على أمن واستقرار العراق.

وأشاد ولي العهد السعودي بجهود رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي من أجل تحقيق التهدئة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، يوم الجمعة الماضي، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.
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