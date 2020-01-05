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سمير غطاس يكشف سبب تصفية أمريكا لـ قاسم سليمانى فى هذا التوقيت

الأحد 05/يناير/2020 - 02:47 ص
سمير غطاس
سمير غطاس
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حمزة شعيب
أكد الدكتور سمير غطاس، الباحث والسياسي، أن "حزب الله" مُعطل للحياة السياسية في لبنان ومُختطف ثورته بميليشياته المسلحة.

وأضاف غطاس، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن "فيلق القدس" بقيادة قاسم سليماني كان مُصدر الثورات إلى الخارج، لافتًا إلى أن عملية اغتياله كانت ردًّا من ترامب على غطرسة إيران؛ خصوصًا بعد المظاهرات التي استهدفت السفارة الأمريكية ببغداد، ولتدعيم شعبيته في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

ونوه المفكر السياسي إلى أن سليماني كان دائمًا على رادار القوات الأمريكية ومسموع باستمرار، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية علمت بخطته المستقبلية التي كانت تتمثل في احتلال السفارة الأمريكية ووأد الحراك الشعبي في العراق، وتم اتخاذ القرار بتصفيته.
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