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توك شو

عميد حقوق عين شمس: دراسة ضابط الشرطة للقانون تجعله أكثر احترافية

الأحد 05/يناير/2020 - 04:46 ص
ظابط شرطة
ظابط شرطة
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توك شو
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن النظام الجديد لالتحاق خريجي كلية الحقوق بكلية الشرطة لمدة عامين، يعكس توجه جديد حتي يصبح خريج كلية الشرطة قويا في مجال القانون.

وتابع عبد المؤمن في مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على قناة "إم بى سى مصر"، أن دراسة الضابط للقانون، تجعله يقوم بعمله بشكل أكثر احترافية وأكثر تقدير من جانب المجتمع على اعتبار أنه دارس للقانون ليصبح ضابط الشرطة وجه مشرف في دولة القانون.

وأضاف أن هذه الخطوة سوف تعكس التعاون بين كليتي الحقوق والشرطة.
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