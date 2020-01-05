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بين الناس

أهالى يوسف الصديق بالفيوم: انقذونا من الهبوط الأرضي

الأحد 05/يناير/2020 - 04:33 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أرسل أهالى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم استغاثة عاجلة لـ " صدى البلد " يستغيثون فيها من حدوث هبوط أرضى بطريق (أبشواي - السياحي).

قال محمد عادل من اهالى المنطقة إن الهبوط الأرضي أدى الي حدوث قلق وخوف بين الأهالي خوفا من ظهور هبوط آخر خلال الفترة المقبلة بمناطق عديدة بالمركز يوسف الصديق، وسط غياب المسئولين بالمحافظة عن تدارك الأزمة.

وأضاف جمال ربيع عامل زراعى أن معظم طرق ابشواى سيئة للغاية، والدليل على ذلك ظهور حالات كثيرة من الهبوط الارضي، مما يؤدى الى ذعر وخوف بين الأهالي.

كانت بعض الطرق المرصوفة حديثا بمركز يوسف الصديق بالفيوم شهدت من منذ يومين هبوطآ أرضيآ وشروخآ فى بعض الطرق خاصة الطريق السياحى لمركز أبشواى مما تسبب فى حالة من الذعر والخوف بين الأهالى والسائقين، الامر الذى دفعهم لإغلاق الشارع.
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